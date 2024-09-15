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У защитника «Ростова» Эль-Аскалани подозрение на разрыв «крестов» после матча с «Краснодаром»

У защитника «Ростова» подозрение на разрыв крестообразной связки колена, сообщает «РБ Спорт». 19-летний египтянин покинул стадион после выездного матча Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:2) при помощи врачей дончан.

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