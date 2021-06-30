ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 июля 2021 года

Энергетический прогноз на первое число седьмого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1301 =Весь Духовный Путь человека - это Путь его внутренних осознанных перемен и кардинального преобразования себя = Всё, что происходит - это часть Божественного Плана, предназначенного для того, чтобы вернуть вас к Божественности = Вы теряете свою Энергию лишь тогда, когда живёте умом; живя лишь Душой, вы будете парить в огромном потоке Энергий = Если наше подсознание будет настроено на восприятие, видение во всем Высшей Воли — это быстро приведёт нас к совершенству = Золото - это проводник Тонких Энергий, поэтому купола на церквях должны были изготовляться золотыми =Истинными учителями являются те, кто устраняют наши заботы, рассеивают наши сомнения, дают нам мир = Каждую ночь прежде, чем уснуть, представляйте себе свой идеальный завтрашний день; вы увидите - это во многом так и будет =Не раздумывайте слишком долго, оцените свою мысль и начинайте действовать.