Внезапно умер актёр, сыгравший знаменитого дворника в нескольких сериях фильма "Ёлки"

57-летний артист эпизодической роли несколько лет своей жизни посвятил кинокомпании Bazelevs.Накануне стало известно о том, что внезапно скончался актёр Адылбек Атыхаев, сыгравший в нескольких сериях фильма "Ёлки" полюбившегося зрителям дворника-мигранта.