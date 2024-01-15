Внезапно умер актёр, сыгравший знаменитого дворника в нескольких сериях фильма "Ёлки"

57-летний артист эпизодической роли несколько лет своей жизни посвятил кинокомпании Bazelevs.Накануне стало известно о том, что внезапно скончался актёр Адылбек Атыхаев, сыгравший в нескольких сериях фильма "Ёлки" полюбившегося зрителям дворника-мигранта.
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