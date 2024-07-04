От туризма до экспорта: в России появятся северокорейские бренды одежды

Бренды одежды в Северной Корее рассматривают возможность организации экспорта в Россию. В будущем на рынке возможно появление северокорейских сумок, обуви и джинсов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
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