Пугачева и Галкин*Для рождения Лизы и Гарри Максиму Галкину* и Алле Пугачевой пришлось обратиться к суррогатному материнству.
Рассекретили имя и фамилию: стало известно о суррогатной матери Пугачевой и Галкина*
Комментарии
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лл
лина любимцева
Болтают слишком много... КОГДА дети вырастут и узнают и осознают, каким образом они появились на Свет, думаю, эта информация не пройдет для них бесследно. РАСПУСТИЛИ ЯЗЫКИ!... тупорылые дураки...
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21 час.
НС
Наталья Середа
Надо меру знать да и мозги не плохо бы иметь, прежде чем лезть в другую семью за пикантной информацией. Правильно написала Лина - прежде всего от какого то " умника" пострадают дети.
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15 час.
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