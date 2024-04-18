Рассекретили имя и фамилию: стало известно о суррогатной матери Пугачевой и Галкина*

Болтают слишком много... КОГДА дети вырастут и узнают и осознают, каким образом они появились на Свет, думаю, эта информация не пройдет для них бесследно. РАСПУСТИЛИ ЯЗЫКИ!... тупорылые дураки...

НС

Наталья Середа

Надо меру знать да и мозги не плохо бы иметь, прежде чем лезть в другую семью за пикантной информацией. Правильно написала Лина - прежде всего от какого то " умника" пострадают дети.