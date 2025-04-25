Военный аналитик предупредил о риске ядерной эскалации между Индией и Пакистаном

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что текущая напряженность между Индией и Пакистаном может перерасти в масштабный конфликт, угрожающий применением ядерного оружия.
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