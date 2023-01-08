Турчак дал совет курскому депутату со скандального видео сложить полномочия

Депутату курской областной думы Максиму Васильеву, записавшего неуместное, хвастливое новогоднее поздравление, посоветовал сложить полномочия по собственному желанию секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 8 января в своем Telegram-канале.
Депутату курской областной думы Максиму Васильеву, записавшего неуместное, хвастливое новогоднее поздравление, посоветовал сложить полномочия по собственному желанию секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 8 января в своем Telegram-канале.
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