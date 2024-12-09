6 товаров из СССР, которые пользовались огромным спросом на Западе

Не секрет, что СССР всегда отставал от Запада в сфере производства товаров широкого потребления. Весь научно-технический потенциал страны был направлен на развитие военных технологий, освоение космоса и прочие глобальные вопросы.
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