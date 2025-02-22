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Bloomberg: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на сумму около €20 млрд

Bloomberg: ЕС готовит пакет военной помощи Украине на сумму около €20 млрд

Евросоюз готовит пакет военной поддержки Киеву на сумму около €20 млрд, пишет Bloomberg. По данным агентства, ЕС планирует обеспечить поддержку Украине на фоне усилий главы США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта.

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Ю
Юрий Зубрин
Уничтожать ещё на &quot;подлёте&quot;.....
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