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В МВД по Республике Мордовия в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялось торжественное мероприятие

В МВД по Республике Мордовия в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялось торжественное мероприятие

Сегодня в столице Мордовии в рамках празднования Дня семьи, любви и верности семьи, в которых оба супруга являются сотрудниками органов внутренних дел, встретились с руководством регионального МВД и УМВД России по го Саранск.

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