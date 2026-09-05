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Мировое обозрение

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Три сценария: Аналитики спрогнозировали курс доллара на осень 2026 года

Три сценария: Аналитики спрогнозировали курс доллара на осень 2026 года

Диапазон 87–90 рублей за доллар, в котором рынок замер в последние недели, аналитики называют не случайностью, а закономерной коррекцией после аномально крепкого лета.

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