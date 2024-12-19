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В Таиланде ожидается до 1,8 млн туристов из РФ по итогам 2024 года

В Таиланде ожидается до 1,8 млн туристов из РФ по итогам 2024 года

Таиланд по-прежнему остается одним из самых популярных курортных направлений у россиян. К концу года, как ожидается, королевство посетит в общей сложности до 1,8 млн российских туристов, сказали «Известиям» в посольстве РФ в этой стране.

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