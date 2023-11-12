В любом возрасте мы хотим иметь хорошее зрение.

Ведь хорошо, когда очки не являются необходимостью, а становятся пикантным и стильным аксессуаром.Что же делать, чтобы острота зрения сохранилась на долгие годы?Глазные мышцы, как и любые другие, от сильного напряжения устают, болят.
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