Украинцы ринулись на прорыв в Запорожской области. В районе Работино почти сотня танков ВСУ.В ночь на пятницу большие силы вражеской техники продвигаются в районе населённого пункта Работино.
Украинцы ринулись на прорыв: Почти сотня танков идёт на Работино
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Залужный пообещал скорый прорыв украинской армии в Запорожской области. Однако скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается! А 83 единицы бронетехники это хорошая цель! И в атаку пойдут уже кучно, так что хорошего им горения!
Ответить
13 час.
Дмитрий Гурин
Без воздушного прикрытия, танки дорогие коллективные гробы на самоходном гусеничном ходу. Лучше бы в плен прорывались.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии