Украинцы ринулись на прорыв: Почти сотня танков идёт на Работино

Геннадий Бережнов

Залужный пообещал скорый прорыв украинской армии в Запорожской области. Однако скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается! А 83 единицы бронетехники это хорошая цель! И в атаку пойдут уже кучно, так что хорошего им горения!