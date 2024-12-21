В Тамбовской области запретят продажу алкоголя в "наливайках" после 23 часов

Депутаты Тамбовской облдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах, так называемых "наливайках", с 23 часов ночи до 8 часов утра.
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