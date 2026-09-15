Противники санкционной политики США прервали выступление главы Минфина в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Двое протестующих против санкционной политики США прервали выступление главы американского Минфина Скотта Бессента в финансовом комитете Палаты представителей Конгресса.
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