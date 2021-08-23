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Опросы: можно и за городом, но лучше в Москве и где-нибудь на западе

Опросы: можно и за городом, но лучше в Москве и где-нибудь на западе

Современные россияне не прочь купить загородную недвижимость, современные покупатели отдают предпочтение Москве перед Подмосковьем, современные москвичи хотят жить на столичном западе и не хотят на востокеОпросы, результаты которых Business FM представляет на этой неделе, рисуют вполне ясную картину современных потребительских предпочтений на рынке недвижимости и (если принять как факт, что большинство ответило на вопросы честно) дают довольно точное понимание, где готовы сегодня жить и что готовы покупать россияне.

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