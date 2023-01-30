Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

933 подписчика

Транспортные полицейские пресекли незаконный вылов биоресурсов в ростовской области

В ходе проведения рейда в акватории Цимлянского водохранилища оперуполномоченные уголовного розыска линейного пункта полиции в порту Волгодонск по подозрению в незаконной добыче рыбы выявили 31-летнего безработного ранее судимого местного жителя У нарушителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли лесковые сети, общей длинной более 200 метров и рыбу различных пород в количестве 230 штук, среди которых лещ, сазан, карась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх