Транспортные полицейские пресекли незаконный вылов биоресурсов в ростовской области

В ходе проведения рейда в акватории Цимлянского водохранилища оперуполномоченные уголовного розыска линейного пункта полиции в порту Волгодонск по подозрению в незаконной добыче рыбы выявили 31-летнего безработного ранее судимого местного жителя У нарушителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли лесковые сети, общей длинной более 200 метров и рыбу различных пород в количестве 230 штук, среди которых лещ, сазан, карась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Новороссийске на скамью подсудимых отправлен недобросовестный застройщик, обманувший инвестора более чем на 100 миллионов рублей
- В Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела о ряде преступлений, совершенных в составе преступного сообщества
- В Ростовской области полицейские вручили паспорт гражданина Российской Федерации переехавшему из Латвийской Республики Алегу Данильцеву
Свежие комментарии