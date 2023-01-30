Транспортные полицейские пресекли незаконный вылов биоресурсов в ростовской области

В ходе проведения рейда в акватории Цимлянского водохранилища оперуполномоченные уголовного розыска линейного пункта полиции в порту Волгодонск по подозрению в незаконной добыче рыбы выявили 31-летнего безработного ранее судимого местного жителя У нарушителя транспортные полицейские обнаружили и изъяли лесковые сети, общей длинной более 200 метров и рыбу различных пород в количестве 230 штук, среди которых лещ, сазан, карась.