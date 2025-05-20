В Минздраве назвали самые трезвые и самые пьющие регионы России

В список регионов России с низким уровнем потребления алкоголя вошли Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦНИИОИЗ Минздрава России.
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