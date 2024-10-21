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Мария Шарапова снялась для обложки глянца в компании Шэрон Стоун и рассказала о материнстве

Мария Шарапова снялась для обложки глянца в компании Шэрон Стоун и рассказала о материнстве

Мария Шарапова и Шэрон Стоун стали героинями нового номера нидерландского модного журнала Numero. 37-летняя российская теннисистка и 66-летняя голливудская актриса украсили обложки нового номера Odyssey и дали интервью.

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