Мария Шарапова снялась для обложки глянца в компании Шэрон Стоун и рассказала о материнстве

Мария Шарапова и Шэрон Стоун стали героинями нового номера нидерландского модного журнала Numero. 37-летняя российская теннисистка и 66-летняя голливудская актриса украсили обложки нового номера Odyssey и дали интервью.
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