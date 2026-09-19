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Is SNL New Tonight (September 19, 2026)? Host, Musical Guest, Episode Details

Is SNL New Tonight (September 19, 2026)? Host, Musical Guest, Episode Details

Is Saturday Night Live new tonight? Here's everything to know about this week's 'SNL' host, musical guest, air time, and what's coming next in Season 52.

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