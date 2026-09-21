Лукашенко заявил, что Белоруссия не сможет поставлять калий на Запад

Белоруссия не сможет поставлять калийные удобрения на Запад даже при желании, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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