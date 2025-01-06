РБК: эксперты спрогнозировали начало снижения ключевой ставки в 2025 году

Начало цикла снижения ключевой ставки может наступить во втором квартале (апрель - июнь) 2025 года, "предположительно в апреле", такое мнение высказал экономист "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко в разговоре с интернет-изданием РБК.