Родителям предложили разрешить продление отпуска из-за болезни ребенка

Предлагается разрешить работникам продлевать или переносить отпуск из-за болезни ребенка. Соответствующий законопроект разработал председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передает 20 марта ТАСС.
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