Католический праздник День святой Варвары отмечают 4 декабря 2023 года Александр РезниченкоЗападные христиане планеты в понедельник, 4 декабря 2023 года, отмечают праздник под названием День святой Варвары.
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