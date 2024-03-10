"Общественное" сообщает о взрывах в Хмельницкой области Украины на фоне тревоги

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в публикации. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 04:54 (мск).
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