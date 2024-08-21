Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 099 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg Lazarev
    Кто распространяет дезу о желании укров к переговорам? Чья то не сбыточная хотелка.RV: Киев подготав...
  • Мила Королева (бизнес не предлагать)
    Если они едут работать, пусть работают и уезжают к семьям домой, а не тащат с собой весь табор.Национальный роди...
  • Tatiana Tykhonova
    Правильно 👍, пусть кто их приглашает лечит и учит в платных больницах и платных школах для детей не говорящих на рус...Национальный роди...

Охлобыстин рассказал о болезни осужденного Ефремова

Охлобыстин рассказал о болезни осужденного Ефремова

Здоровье Михаила Ефремова вызывает серьезное беспокойство. Его друг и коллега Иван Охлобыстин подтвердил, что актер может быть освобожден условно-досрочно из-за риска инсульта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
Ванька ты поди и расскажи семье убитого твоим кумом Захарова как тот чувствует себя в могиле.Паскудство какое.
Ответить
19 час.
Александр Котов
И хрен то с ним, пусть сидит весь срок и еще лет 5 надо бы добавить.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх