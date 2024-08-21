Здоровье Михаила Ефремова вызывает серьезное беспокойство. Его друг и коллега Иван Охлобыстин подтвердил, что актер может быть освобожден условно-досрочно из-за риска инсульта.
Охлобыстин рассказал о болезни осужденного Ефремова
Комментарии
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Федор Родников
Ванька ты поди и расскажи семье убитого твоим кумом Захарова как тот чувствует себя в могиле.Паскудство какое.
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19 час.
Александр Котов
И хрен то с ним, пусть сидит весь срок и еще лет 5 надо бы добавить.
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17 час.
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