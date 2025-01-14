«Опорник» боевиков снесло «Ураганом»: Карта специальной военной операции на Украине на 14 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине российские артиллеристы вновь продемонстрировали эффективность применения современных систем залпового огня.
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