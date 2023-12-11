Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Утеплите к зиме холодный подоконник, и домашние цветы скажут вам спасибо

Утеплите к зиме холодный подоконник, и домашние цветы скажут вам спасибо

Зимой комнатные цветы могут подмерзать, когда стоят на холодном подоконнике. Чтобы этого не происходило, скорее утеплите его самым простым и доступным материалом! Не поленитесь — к тому же, сделать это довольно быстро и легко.

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Комментарии
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А
Алексей
Подоконник и так греется от воздуха ,проходящего через радиатор.В чем смысл &quot;утепления&quot;? Наверное в фольге😁😁😁
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10 час.

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