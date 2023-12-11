Утеплите к зиме холодный подоконник, и домашние цветы скажут вам спасибо

Зимой комнатные цветы могут подмерзать, когда стоят на холодном подоконнике. Чтобы этого не происходило, скорее утеплите его самым простым и доступным материалом! Не поленитесь — к тому же, сделать это довольно быстро и легко.
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