Много хозяек на одной политической кухне ...

Caltar

"Если б на земле был матриархат,то не было б войн,правда мы до сих пор жили в пещерах,около которых хозяйки выясняли отношения рассказывая сплетни."! Вроде так говорила моя учительница русского языка и литературе о том,что могло быть,если у власти были женщины. Женщин не так ещё и много в политике,просто всё больше из них туда попадает,что вообще без мозгов или не совсем с ними дружат! Маргарет Тэтчер работала только с мужиками,так как говорила,что до них быстрее всё доходит и всегда всё будет выполнено.Хотя сейчас она б наверное не была так уверена в этом,так как мужики тоже стали не те и некоторых только наличие растительности на лице и лысины отличает от женского пола...😏