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Много хозяек на одной политической кухне ...

Много хозяек на одной политической кухне ...

КВАДРАТУРА  КРУГА А может, современный мир превратился в то, во что он превратился, благодаря слишком большому количеству женщин в политике? Политика вдруг стала женским делом, соответственно, многие политические институты превратилась в женский коллектив.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Как тут не вспомнить слова Шота Руставели &quot;Но вот беда - в тылу осталась баба. А это пострашней Афросиаба&quot;. Женщинам видимо действительно пора взяться за женскую работу. А когда гинекологи (вроде Урсулы) пытаются командовать миром - это уже не есть хорошо.
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8 час.
Александр Ткаченко
Лучше сорок мужиков чем четыре тётки.
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2 час.
Caltar
&quot;Если б на земле был матриархат,то не было б войн,правда мы до сих пор жили в пещерах,около которых хозяйки выясняли отношения рассказывая сплетни.&quot;! Вроде так говорила моя учительница русского языка и литературе о том,что могло быть,если у власти были женщины. Женщин не так ещё и много в политике,просто всё больше из них туда попадает,что вообще без мозгов или не совсем с ними дружат! Маргарет Тэтчер работала только с мужиками,так как говорила,что до них быстрее всё доходит и всегда всё будет выполнено.Хотя сейчас она б наверное не была так уверена в этом,так как мужики тоже стали не те и некоторых только наличие растительности на лице и лысины отличает от женского пола...😏
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1 час.

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