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Видим динамику популярности правых партий: Песков – о результатах выборов в ЕП

Видим динамику популярности правых партий: Песков – о результатах выборов в ЕП

REUTERS/Piroschka van de Wouw Несмотря на то, что во многих странах Евросоюза победу на выборах в Европарламент одержали оппозиционные партии, большинство евродепутатов по-прежнему останутся прокураинскими, однако Москва наблюдает за повышением популярности правых партий.

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