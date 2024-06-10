Видим динамику популярности правых партий: Песков – о результатах выборов в ЕП

REUTERS/Piroschka van de Wouw Несмотря на то, что во многих странах Евросоюза победу на выборах в Европарламент одержали оппозиционные партии, большинство евродепутатов по-прежнему останутся прокураинскими, однако Москва наблюдает за повышением популярности правых партий.