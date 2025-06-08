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Мода и Шоу-бизнес

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Девять пострадавших обвинили Джареда Лето в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним: жуткие подробности

Девять пострадавших обвинили Джареда Лето в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним: жуткие подробности

Новость, которая может шокировать, но только не тех, кто помнит, что Джаред Лето как-то решил организовать в Хорватии собственный культ… Девять женщин обвинили певца в неподобающем поведении и флирте с несовершеннолетними.

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