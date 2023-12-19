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Добрый Мир

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Не будет штурма Киева, Харькова и Одессы, ключи от городов вынесут украинцы, — Юрий Бардаш

Не будет штурма Киева, Харькова и Одессы, ключи от городов вынесут украинцы, — Юрий Бардаш

Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, уроженец Алчевска (ЛНР), автор таких проектов как «Quest Pistols» и «Грибы», который в 2022 году принял сторону Донбасса и России, рассуждает о том, как кончится текущий конфликт.

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