Не будет штурма Киева, Харькова и Одессы, ключи от городов вынесут украинцы, — Юрий Бардаш

Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, уроженец Алчевска (ЛНР), автор таких проектов как «Quest Pistols» и «Грибы», который в 2022 году принял сторону Донбасса и России, рассуждает о том, как кончится текущий конфликт.
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