Не будет штурма Киева, Харькова и Одессы, ключи от городов вынесут украинцы, — Юрий Бардаш

Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, уроженец Алчевска (ЛНР), автор таких проектов как «Quest Pistols» и «Грибы», который в 2022 году принял сторону Донбасса и России, рассуждает о том, как кончится текущий конфликт.