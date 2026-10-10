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Владимирские новости

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В Юрьев-Польском сгорел жилой дом на улице Линейной

В Юрьев-Польском сгорел жилой дом на улице Линейной

Пожар в Юрьев-Польском уничтожил жилой дом на улице Линейная, д. 9. МЧС предупреждает о повышенном риске возгораний в холодное время года и призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

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