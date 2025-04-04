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Фицо заявил, что «держит кулачки» за рекорд Овечкина

Фицо заявил, что «держит кулачки» за рекорд Овечкина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свою поддержку российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, который стремится установить новый бомбардирский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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