Фицо заявил, что «держит кулачки» за рекорд Овечкина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свою поддержку российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину, который стремится установить новый бомбардирский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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