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Дешам выиграл 14 из 18 матчей на ЧМ как тренер. Только у Шена (16) больше побед

Дешам выиграл 14 из 18 матчей на ЧМ как тренер. Только у Шена (16) больше побед

Дидье Дешам выиграл 14 из 18 матчей на чемпионатах мира в качестве главного тренера. У тренера сборной Франции также 2 ничьих и 2 поражения.

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