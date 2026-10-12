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Новости Липецка

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В Липецке 18-летний водитель заплатит почти миллион за разбитую остановку

В Липецке 18-летний водитель заплатит почти миллион за разбитую остановку

В Липецке 18-летний водитель, не имевший прав и полиса ОСАГО, разбил павильон автобусной остановки. Теперь ему предстоит возместить причиненный ущерб.

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