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Пуальевр: весь мир считает Трюдо клоуном из-за скандала с эсэсовцем

Пуальевр: весь мир считает Трюдо клоуном из-за скандала с эсэсовцем

Patrick Doyle/The Canadian Press Из-за скандала с чествованием украинского участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в парламенте Канады премьер-министра страны Джастина Трюдо весь мир считает клоуном.

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