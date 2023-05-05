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Член Общественной палаты Челябинска высказался о службе по контракту

Член Общественной палаты Челябинска высказался о службе по контракту

По словам Сергея Резвого, таких мужчин уважают. Эксперты Челябинской области продолжают рассказывать о значении военной службы по контракту.

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