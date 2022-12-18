«Мбаппе уничтожил Аргентину в 2018-м, но сейчас будет не так легко. Он концентрируется только на атаке, его фланг уязвим». Мерфи о финале ЧМ

«Мбаппе уничтожил Аргентину в 2018-м, но сейчас будет не так легко. Он концентрируется только на атаке, его фланг уязвим». Мерфи о финале ЧМ

Дэнни Мерфи поделился мыслями о Килиане Мбаппе перед финалом ЧМ-2022. Сегодня в финале турнира сыграют сборные Франции и Аргентины.

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