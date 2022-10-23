Результаты Skate America на Гран-при по фигурному катанию 2022 на 23 октября

С 22 по 24 октября в Норвуде пройдет первый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Результаты второго дня на Skate America 23 октября 03:15 — пары, произвольная программа Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 126,20 Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 124,84 Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 104,35 Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США) – 96,23 Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 96,02 Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия) – 94,54 Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 82,34 Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 81,01 Итоговое положение пар Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 201,39 Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 197,89 Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 156,94 Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 145,23 Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия) – 144,47 Валентина Плазас – Максимиллиано Фернандес (США) – 143,55 Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 135,88 Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 130,62 05:00 — мужчины, произвольная программа Илья Малинин (США) – 194,29 Као Миура (Япония) – 178,23 Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 169,61 Даниэль Грассль (Италия) – 169,25 Коширо Шимада (Япония) – 152,58 Уэсли Чу (Канада) – 148,32 Роман Садовский (Канада) – 147,26 Лиам Капейкис (США) – 145,21 Сена Мияке (Япония) – 137,87 Дин Тран (США) — 134,69 Донован Каррильо (Мексика) — 119,10 Михаил Селевко (Эстония) — 116,05 Итоговое положение у мужчин Илья Малинин (США) – 280,37 Као Миура (Япония) – 273,19 Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 264,05 Даниэль Грассль (Италия) – 257,68 Роман Садовский (Канада) – 225,41 Уэсли Чу (Канада) – 219,90 Лиам Капейкис (США) – 219,50 Сена Мияке (Япония) – 215,74 Коширо Шимада (Япония) – 215,12 Дин Тран (США) – 199,68 Михаил Селевко (Эстония) – 191,80 Донован Каррильо (Мексика) – 188,28 21:08 — танцы на льду, произвольный танец 22:59 — женщины, произвольная программа.