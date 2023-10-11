В общевойсковой армии ВВО в Приморском крае стартовали занятия по армейской тактической стрельбе

Занятия организованы на специально оборудованных площадках полигонов военного округа с выстроенными препятствиями, где военнослужащие с использованием штатного стрелкового оружия тренируются в поражении целей из различных положений со сменой огневых позиций за ограниченное время.
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