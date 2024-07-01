Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бежать из Украины. Британская The Guardian рассказала истории уклонистов от мобилизации в ВСУ

Бежать из Украины. Британская The Guardian рассказала истории уклонистов от мобилизации в ВСУ

Украинцы готовы отдавать последние сбережения, чтобы сбежать от мобилизации, пишет британская The Guardian.

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Комментарии
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Надежда
Пусть эти хатаскрайники бегут, только не в Россию! Потому как вместо того, чтобы собрать коалицию, разработать план противодействия хунте, они платят деньги непонятно за что!( Лишь бы их не утилизировали, как всех предыдущих хлопцив, на фронте! Из таких выходят предатели всего и всех...
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13 час.
Гарибян Сусанна
Меня  зацепила фраза, что он не хочет убивать &quot;даже русских&quot;, для хохлов мы страшные враги, вот это надо  понять и запомнить навсегда. Как они дорожат своей шкурой и как им наплевать на Украину, если они готовы бежать за бугор  любой ценой.  И откуда у хохлов  такие накопления?  Горжусь, что я русская и белоруска по крови, у нас Родина превыше всего. Наши  мужики идут в бой с нацизмом за свои семьи, детей,матерей, жён. Помнят  прадедов, отдавших за неё жизнь и верны их заветам. И с такими защитниками мы обязательно победим. А хохлы нам  не братья и в нашей стране им места нет.
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12 час.
ШКИПЕР
Зато ,как эти хохлоёбы кричат свои бандерововские лозунги в странах ЕС !
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8 час.

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