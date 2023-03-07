Европейские эксперты предлагают Норвегии «поделиться» нефтегазовыми доходами после публикации статистики за 2022 год

На Западе комментируют свежий отчёт о заработках на продаже природных ресурсов по итогам 2022 года. В этом отчёте сообщается о том, что одной из стран, доходы которых от поставок нефти и газа на мировой рынок рекордно выросли, стала Норвегия.
На Западе комментируют свежий отчёт о заработках на продаже природных ресурсов по итогам 2022 года. В этом отчёте сообщается о том, что одной из стран, доходы которых от поставок нефти и газа на мировой рынок рекордно выросли, стала Норвегия.
Свежие комментарии