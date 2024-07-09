Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Надо было на месте повесить за ноги к двум верхушкам деревьев и отпустить в свободный полёт!В Подмосковье пой...
  • Лариса Галахова
    Однозначно лишение гражданства и всех привилегий и пособий для детей. Раз неуважаешь государство которое тебя кормит,..."ДАЛЬШЕ В ЛИЦО ПЛ...
  • Галина Мухний
    В первую очередь, Эрнста."Не знаю никого, ...

Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

Для банды малотетних мигрантов мы стали "рабами". Ездят с оружием и запугивают

В подмосковном ЖК "Лукино-Варино" опять было неспокойно. Сделав из него очередное гетто, они, как обычно, рассекали на старых жигулях без крыши, включили свою чудесную национальную музыку и размахивали пистолетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Минаева
Найти этих малолетних нарушителей! Арест, штраф, выдворение из страны всей семьи мигрантов, чьи дети нарушают закон! Прекратить неконтролируемый завоз мигоантов в РФ! НИКАКИХ семей, детей мигрантов в РФ! Работа мтгрантов - только по оргнабору по контракту на срок (отработал - уехал) под контролем компании - работодателя!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх