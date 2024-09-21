Звезда «Моей прекрасной няни» Прокофьева рассказала о пользве западных санкций

После начала СВО европейские страны ввели ряд экономических санкций в отношении России. По мнению известной актрисы Ольги Прокофьевой, эти ограничительные меры способствуют развитию отечественного производства.
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