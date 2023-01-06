Калифорния в ожидании шторма, который вызовет сильное наводнение

Тревожные новости для американцев в Калифорнии, которые уже неделю борются с проливными дождями. Метеорологи говорят, что на штат обрушится «жестокий» шторм, который вызовет сильные наводнения, называемые экспертами «потенциально смертельными».
Тревожные новости для американцев в Калифорнии, которые уже неделю борются с проливными дождями. Метеорологи говорят, что на штат обрушится «жестокий» шторм, который вызовет сильные наводнения, называемые экспертами «потенциально смертельными».
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