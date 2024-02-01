Решение суда ООН по иску к России стало провалом Украины. РФ ждет извинений

31 января Международный Суд ООН, «несмотря на колоссальное политическое давление на суд», вынес окончательное решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.