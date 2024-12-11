Reuters рассказал о требованиях Трампа к Зеленскому на встрече в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Париже 7 декабря с главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости немедленного прекращения огня на Украине и организации переговоров для скорейшего урегулирования конфликта.
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