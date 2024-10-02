В школе Куркина открывается курс по трехмерному моделированию

Как сообщает паблик школы 1387, открывается курс по 3D-моделированию для школьников. — За короткий срок вы освоите ключевые технологии и инструменты для создания высококачественных трехмерных объектов,— сообщает администрация школы.
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